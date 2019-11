I salumi italiani hanno sempre meno sale e grassi: aumentate proteine e vitamine

I salumi italiani sono sempre meno grassi e più ricchi di vitamine e mangiarli col pane integrale o altre fibre li rende ancor meno minacciosi per la dieta. Inoltre degustare formaggi aumenta le difese immunitarie, aiutando quindi a contrastare i mali di stagione. E se anche poi sale un po' la pressione, ci sono sempre 'farmaci' riconosciuti ufficialmente che la abbassano: il tapis roulant, la cyclette e altre macchine del fitness. E' quanto hanno ricordato due esperti e un docente universitario in un seminario sull'educazione nutrizionale organizzato nell'ambasciata d'Italia a Berlino nel quadro della quarta Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.



Le ultime analisi condotte nel 2011 dall'Istituto Nazionale della Nutrizione (Inran) e nel 2017 dall'allora Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi dell'Economia Agraria (Crea) hanno dimostrato che rispetto a rilevazioni del 1993 i salumi italiani sono migliorati risultando più leggeri e in linea con le indicazioni nutrizionali, ha ricordato Sara Margiotta, Responsabile del Consorzio Cacciatore Italiano riferendosi a una minore presenza di grassi e sale e un maggiore apporto di proteine e vitamine, specialmente del gruppo B, realizzati attraverso la selezione delle materie prime, le tecniche di allevamento e le tecnologie di produzione.



Mangiandoli poi con le fibre ad esempio di carciofi, melanzane, legumi, pane integrale, finocchi e lattuga si riduce l'assorbimento dei grassi necessari a dare gusto al salume, ha detto ancora la rappresentante dell'organizzazione che valorizza e tutela i Salamini Italiani alla Cacciatora Dop parlando al workshop organizzato in collaborazione, tra gli altri, con Regione Emilia Romagna. Bevendo latte e mangiando prodotti caseari,

durante la digestione si liberano peptidi che hanno una funzione immunostimolante, di stimolare il nostro sistema immunitario

ha ricordato Francesco Capozzi, ordinario di Chimica all'Università di Bologna e Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sull'Agroalimentare.



Durante una tavola rotonda cui ha partecipava anche un ristoratore tedesco "al 100% vegano", il docente è intervenuto spezzando una lancia in favore delle proteine nobili affermando, fra gli applausi del pubblico:

o ho smesso di fumare 30 anni fa però non ho smesso mai di mangiare carne

. Nel parlare

dell'esercizio fisico utilizzato come farmaco

, Luigi Angelini, componente del consiglio di amministrazione di Wellness Foundation, ha ricordato come

la scienza ci dice ormai da tempo che l'80% delle malattie croniche più diffuse

come l'ipertensione

può essere oggetto di prevenzione e cura prescrivendo esercizio fisico

.

