Martedì 11 Gennaio 2022, 13:29

Come riconoscere i salumi di qualità? Molto dipende anche dai rivestimenti. Per chi non lo sapesse, questi non son solo “naturali” ma possono essere anche “artificiali”. Nel primo caso parliamo di rivestimenti prodotti dai visceri o dalla cotenna, i secondi invece sono spesso realizzati con ritagli e scarti di lavorazione o con il collagene. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> LA VITAMINA C PUO' INTOSSICARTI