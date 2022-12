Roma, nasce il Wine club 2022: un progetto per diffondere la cultura del bere e dell’amicizia

Non vuole essere una scuola di formazione o di degustazione professionale, ma ha invece l’ambizione, ben più importante, di fornire pillole di cultura enologica, secondo un programma studiato nei suoi minimi particolati. Nasce con questa ambizione Wine Club 2022 che ha come focus quello di diffondere la conoscenza del vino tramite serate tematiche in cui viene dedicata una parte alla formazione e, la rimanente, alla degustazione di vini nazionali, secondo un tour enologico regionale, a cui seguirà l’introduzione di vini stranieri. Vino e amicizia le parole d'ordine. Prima tappa a Roma, il 22 dicembre, in un noto ristorante della Capitale: "la finalità -spiega Marco Romoli- è di permettere l’acquisizione di tutte le tecniche di conoscenza base per scegliere e degustare un vino, saper raccontare e condividere con gli altri le sensazioni che quel vino racconta ai propri sensi, diffondendone la cultura e smantellando il luogo comune per cui solo spendendo molto si può bere bene. Deve essere, però, al contempo, anche l’occasione per scoprire e degustare quei vini blasonati che spesso non abbiamo l’occasione di provare".

Le serate si aprono con una breve “illustrazione formativa”, di circa 10 minuti, in modo che ognuno possa comprendere e acquisire i diversi concetti del vino, dalle varie fasi della vinificazione fino al suo servizio in tavola, per seguire con la Rubrica del Sommelier, in cui si spiegano alcuni momenti pratici di tecniche di sommellerie, per finire con degustazioni alla cieca dei vini regionali scelti, che verranno successivamente votati con una scheda di degustazione telematica e, infine, svelati e spiegati da parte dei soci relatori che si alterneranno di volta in volta: "Oltre alle serate di degustazione -aggiunge Thomas Perciballi- il Club organizza e partecipa a eventi, dalla semplice visita ad aziende vitivinicole a serate tematiche tra i propri membri ed altri gruppi. Un connubio di formazione tecnica, degustazione e divertimento, che hanno lo scopo di esaltare le qualità del vino e dell'amicizia, fondendole in un unico concetto: la conoscenza".

Tutto è iniziato a marzo 2022 da un’idea dell'avvocato Romoli che lo ha condiviso con un commercialista Perciballi e ad altri amici: "Dall'idea siamo dunque passati ai fatti -afferma l’avvocato. Ci siamo solo incontrati per definire le regole e l'organizzazione. E dopo i primi due incontri tra amici, viste le richieste di partecipazione, abbiamo deciso di formalizzare una associazione culturale: Wine Club 2022. La regola base che ancora oggi manteniamo è quella di fare un incontro mensile e scegliere sempre una regione italiana diversa per fare un vero tour nazionale. Per ogni regione vengono scelti casualmente tre relatori tra i membri iscritti, i quali si impegnano a selezionare un vino ciascuno di quella regione e prepararne la relativa presentazione. In futuro l'idea è anche di aggiungere nella serata un vino straniero per ampliare le nostre conoscenze".

La serata del 22 dicembre si baserà sui vini della Regione Piemonte: Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Barbera d’Asti DOCG, Barbera D’Alba DOC, Barbera del Monferrato Superiore DOCG, Alta Langa DOCG, Gattinara DOCG, Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG, Roero DOCG, Nizza DOCG, Asti Spumante DOCG, Gavi DOCG, Terre Alfieri DOCG, Timorasso Colli Tortonesi DOC: "I nostri relatori -conclude Perciballi- avranno l'imbarazzo della scelta".