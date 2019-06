Ristoranti, il migliore del mondo è il Mirazur in Costa Azzurra: nessun italiano sul podio

È il "Mirazur" di Mentone in Costa Azzurra il ristorante migliore del mondo. Guidato dallo chef argentino Mauro Colagreco, il Mirazur ha vinto la prestigiosa classifica dei 50 Best Restaurants scelti da una giuria di 1000 esperti che selezionano le tavole eccellenti di tutto il mondo. Al secondo posto c'è il Noma di Copenaghen di Rene Redzepi e al terzo posto i Paesi Baschi con Asador Extebarri, a Atxondo.

La diciottesima cerimonia di premiazione dei 'World's 50 Best' si è tenuta oggi a Singapore. L'edizione di quest'anno presenta sostanziali novità a partire dall'esclusione in gara dei ristoranti già vincitori del trono, in primis l'italiano La Osteria Francescana (Modena) di Massimo Bottura.

L'Italia quest'anno ha già incassato qualche soddisfazione: lo chef Riccardo Camanini di "Lido 84" a Gardone Riviera ha vinto il premio 'One to watch' 2019, un talento dunque da tenere sott'occhio secondo la giuria che ha posto lo stesso Camanini alla posizione numero 78 al mondo. Intanto nella classifica già annunciata a Londra nei giorni scorsi delle posizioni dalla cinquantunesima a centoventesima, lo chef abruzzese Niko Romito è purtroppo sceso dalla posizione numero 36 alla 51. Mentre il nuovo tre stelle Michelin, il marchigiano Mauro Uliassi del ristorante Uliassi a Senigallia è il numero 61 in questa classifica. A seguire tra gli italiani Luca Fantin dell'hotel Bulgari a Tokyo, è il numero 107 al mondo e il tre stelle Michelin Norbert Niederkofler a San Cassiano è il numero 116. Ultima curiosità, secondo la World 50 Best, la miglior pasticcera al mondo è per la prima volta una donna, la francese Jessica Prealpato.



