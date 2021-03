24 Marzo 2021

Alla fine sono sempre i numeri a parlare. Il 70% ha rinunciato a pranzi e cene in casa di parenti e amici e quasi nove italiani su dieci (86%) hanno detto addio a bar, ristoranti, pizzerie evitando di andare fuori per colazione, pranzo o cena a causa dell'emergenza Covid. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti su dati Istat in merito al comportamento dei cittadini durante la seconda ondata epidemica. Un auto isolamento a tavola che, precisa la Coldiretti, ha effetti sul piano delle relazioni sociale soprattutto per le molte persone sole ed anziane.

La situazione, precisa la Coldiretti, rischia di aggravarsi per le prossime festività di Pasqua visti i limiti fissati in tutta Italia per contenere la pandemia, con un perdita stimata per sole 2 settimane di 3,2 miliardi per la chiusura di tutti i servizi di ristorazione. La Coldiretti ricorda che sono 7 milioni gli italiani che tradizionalmente pranzano fuori casa a Pasqua spendendo circa 400 milioni, mentre il 32% dovrà rivedere i propri programmi nel lungo weekend di Pasquetta dedicato tradizionalmente alle gite fuori porta, alle visite a parenti e amici e alle vacanze. Duramente colpiti gli oltre 24 mila agriturismi italiani, una vacanza particolarmente apprezzata con l'arrivo della primavera.

