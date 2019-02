​Il mondo è delle bionde: a Rimini Beer Attraction, la Fiera internazionale delle Birre artigianali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bionde e non solo. Alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, quattro giorni speciali con Beer Attraction (da sabato 16 a martedì 19 febbraio – sabato aperto anche al pubblico dei beer and food lovers, gli altri giorni solo per operatori): la manifestazione internazionale dedicata alle specialità birrarie e alla birra artigianale: settori in grandissima espansione e sempre più alla ricerca della qualità.In programma seminari, talk show e meeting all´insegna del business senza frontiere in una quattro giorni che si rivolge ai professionisti del foodservice. E per non farsi mancare niente, negli stessi giorni i Campionati della Cucina italiana, il grande appuntamento della Federazione Italiana Cuochi, più di 1.500 chef da ogni parte della penisola e dall’estero, quattro giorni di gare, 45 giudici e oltre 60 show coking.Alcuni appuntamenti sono diventati un must: Il premio Birra dell´Anno (14° edizione) sarà assegnato da Unionbirrai nel giorno inaugurale da una giuria internazionale composta dal gotha degli intenditori mondiali che quest´anno vanterà la presenza di Joe Stange, autore insieme a Tim Webb di Good Beer Guide Belgium, considerata dai professionisti una vera e propria ´bibbia´ del settore.Dalle birre americane a quelle europee, dalle artigianali italiane alle novità spagnole per arrivare alle immancabili tedesche: non mancherà nessuno dei grandi prodotti che stanno portando le birre artigianali alla conquista di un mercato sempre più ampio.Senza contare che per buyer ed aziende espositrici ci sarà l’occasione di guardare al futuro con BBTech Expo, la fiera dedicata alle tecnologie, alle attrezzature e agli accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande, che si tiene in concomitanza con Beer Attraction, assieme all’International Horeca Meeting di Italgrob (Federazione italiana distributori horeca).Insomma: per quattro giorni la Fiera di Rimini diventerà la più grande birreria artigianale e la più grande cucina d’Italia.Beer attraction è organizzata da Italian Exhibition Group SpA in collaborazione con Unionbirrai, Federazione Italiana Cuochi, Italian Trade Agency; con il patrocinio di: Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini.