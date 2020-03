Coronavirus «Rimanete a casa e cucinate pesce», lo chef Campoli propone le ricette su Facebook e Youtube

Settimane difficili, con l'emergenza coronavirus, per la filiera ittica, in grande difficoltà a causa dei locali pubblici chiusi, in primis i ristoranti. E' crollato fortemente l'acquisto del pescato con inevitabili ripercussioni su tutta la filiera. Di fondo c'è anche l'abitudine di consumare il pesce soprattutto nei ristoranti portando gradualmente le famiglie a perdere l'abitudine di cucinarlo in casa.



Per questo motivo il Centro Agroalimentare di Roma (Car) lancia l'operazione "Rimanete a casa e cucinate il pesce" per ridare vitalità al sistema ittico: dai pescatori, al mercato all'ingrosso fino alle pescherie. Testimonial d'eccezione il resident chef del Car, Fabio Campoli che una serie dei tutorial prenderà per mano i romani per aiutarli a cucinare di nuovo il pesce con ricette semplici e quanto mai salutari.



Il primo, visibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Agroalimentare di Roma, propone in 11 minuti la ricetta del rombo con le patate, un pesce a chilometri zero che arriva dalle coste laziali (Ecco il link per vedere il primo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=UcTXlc6NLHw).

