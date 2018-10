Le ricette di Halloween: ecco il risotto alla zucca

E' in assoluto uno degli ingredienti più versatili della cucina e questa è decisamente la sua stagione.

Le possibilità di utilizzo vanno dall'antipasto al dolce passando, ovviamente, per il sempreverde risotto alla zucca che, forte di un apprezzamento unanime, fa la pare del leone in questa stagione autunnale. La zucca ha la caratteristica di essere delicata e di ben abbinarsi sia con il dolce che con il salato. Poche ma severe regole quando si cucina la zucca: qualunque siano le spezie o i condimenti che la accompagneranno essi dovranno sempre essere molto bilanciati dal momento che basta poco per sopraffare il sapore della zucca e renderla a quel punto impercettibile al gusto. E' un errore frequente, sopratutto tra chi è alle prime armi. Il risotto della nostra lettrice, la signora Rosa da Porta Pia, è invece riuscito alla grande: equilibrato, delicato, senza eccessi. Decisamente un signor risotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA