Quali cibi fanno pensare alla mamma? Lasagne, ragù e polpette

Piatti tradizionali, il comfort food che ci fa stare bene e sentire a casa. Grandi o piccoli i figli collegano all'amore materno anche la buona cucina italiana. Il primo cibo (lo conferma un sondaggio TheFork tra i suoi utenti) da abbinare alla mamma sono in Italia le lasagne. Nonostante la diffusione di sempre più cucine creative e sperimentali, è la lasagna il piatto che i foodies collegano alla loro mamma. E poi: il ragù, in tutte le sue forme. Spaghetti, ravioli, cannelloni. Gli gnocchi, cucinati in diversi modi: dal pomodoro semplice alla sorrentina.



Un altro grande classico che non poteva mancare è la pasta al forno, soprattutto cannelloni o tagliatelle. Quindi, il polpettone o polpette, specialmente al sugo. E la pizza, ovviamente! Ampio spazio per i risotti di ogni specie, in testa quello con i funghi. Ed infine, ma non meno importante: dolci! Torta sacher, torta di mele o al cioccolato.



Non mancano le menzioni a ricette regionali e particolari. Cotoletta petroniana o alla bolognese: si tratta di una versione più ricca della semplice cotoletta, tipica del capoluogo emiliano: sopra alla fettina di carne di vitello fritta si mette del prosciutto crudo e delle scaglie di parmigiano reggiano tenero e si ripassa il tutto in padella con pochissimo brodo. Fettuccine alla papalina: una variante della più famosa carbonara, altrettanto gustosa e sfiziosa. Nelle fettuccine alla papalina troviamo un condimento di prosciutto crudo, panna, uovo e parmigiano. Carciofi alla romana, ricetta tipica della Capitale. L’ideale per questo piatto sono le cosiddette mammole, carciofo laziale che si distingue dagli altri per la sua forma rotonda e le foglie non spinose. Ribollita: piatto di recupero per eccellenza di tradizione toscana, le cui origini risalgono al medioevo. Ancora oggi fa parte della cucina casalinga, conosciuta e apprezzata in diverse varianti. Risi e bisi. Ricetta tipica della tradizione veneta, i cui ingredienti principali sono proprio riso e piselli.

