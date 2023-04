Quale tipo di pasta è più adatto per la carbonara?

Domenica 9 Aprile 2023, 07:01

La Carbonara è uno dei piatti più amati della cucina romana, tant’è che oggi 6 Aprile si festeggia il Carbonara Day. Si tratta di un evento voluto dai pastai di AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e IPO (International Pasta Organisation). Pasta lunga? Pasta corta? Rigatoni o spaghetti? Oppure largo alla fantasia? E' questa la questione che non deve essere mai sottovalutata. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

