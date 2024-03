Primavera a tavola: tasca di vitella con verdure di stagione

Mercoledì 20 Marzo 2024, 14:02

Scopri il gusto ricco e delicato della primavera con la nostra esclusiva ricetta di tasca di vitella, farcita con una selezione delle migliori verdure di stagione. Un viaggio culinario che inizia con 1 kg di petto di vitella, arricchito da piselli, fave, punte di asparagi, zucchine, e un tocco di carciofo per un mix di sapori e freschezza. L'aggiunta di aglio, cipolletta fresca, un uovo, cubetti di prosciutto, e un assortimento di erbe aromatiche trasforma questo piatto in una vera celebrazione della primavera. Dopo una breve rosolatura e una sfumatura con vino bianco, la tasca viene lentamente cotta nel brodo vegetale per un risultato succulento e invitante. Perfetta per 8 persone, questa ricetta porterà la primavera direttamente a casa tua, deliziando i palati e riscaldando i cuori.



Ingredienti

1 tasca di petto di vitella da 1 kg,

200 g. di piselli, fave, punte di asparagi, zucchine, 1 carciofo,

aglio, cipolletta fresca, 1 uovo

100 g. di prosciutto, I lt. di brodo vegetale, sale e pepe q.b.