Drew Smith vive a Scarborough, sul mare del Nord, nello Yorkshire, è truccatrice professionista, è sposata, ha tre figli (il terzo nato tre giorni fa), tre cani, e da qualche giorno è la star incontestata delle mamme d'Inghilterra (i papà per ora non si sono visti, ma vista la sua popolarità magari cominceranno a manifestarsi): Drew ha infatti compilato un vademecum ragionato e scientificamente verificato che consente di far mangiare a colazione, pranzo e cena una famiglia di 4 persone al costo di 1,47 sterline al giorno, ovvero, al cambio di ieri, con 1 euro e 64 centesimi.

IL VADEMECUM

Nell'attesa si entrare nel Guinness dei primati, Drew ha postato le ricette della sua prodezza eco-gastronomica su facebook, in particolare sul seguitissimo e fantasioso gruppo Nutrire una famiglia con una sterlina al giorno. L'obiettivo del gruppo si è rivelato un po' irrealista per Drew, che ha sforato il tetto di poco più di 30 centesimi, ma il risultato è degno di un libro di cucina: arrosto in crosta di pane, pizza fatta in casa, pasta con salsicce, crumble di frutta, pesci al cartoccio con patate novelle, ai più classici ma sempre dignitosi hamburger. Il tutto condito con salse sempre rigorosamente fatte in casa. Il tempo del lockdown, la prospettiva dell'arrivo di un terzo piccolo in casa, una mamma buongustaia che le ripete da quando è nata che bisogna comprare cibi di qualità e un'innegabile capacità di farsi valere in cucina hanno convinto Drew a passare in azione.

I SOCIAL

Su Facebook ha spiegato che quando ha scoperto di aspettare il terzo figlio ha deciso, a tavolino, che avrebbe scientificamente avviato una spending review familiare. Le difficoltà provocate dall'epidemia e dal confinamento l'hanno convinta che il suo studio - durato settimane e che ha compreso non solo la stesura di ricette di cucina familiare, ma anche una rassegna comparativa dei prezzi di diversi supermercati - doveva essere condiviso e fatto conoscere ad una vasta platea.

Non prima, naturalmente di averlo testato lei in casa. «Ho visto così tanta gente in queste settimane scervellarsi per conciliare le necessità economiche del bilancio familiare e l'imperativo di preparare tre pasti per tutti. Tutti erano alla ricerca di idee economiche per mangiare e ho deciso che bisognava trovare una soluzione ha scritto Drew su Facebook- Non sono certo una cuoca da Master Chef ma mi piace cucinare. E sono riuscita a mettere insieme un piano standard mensile basato soprattutto sui piatti che amano i miei bambini».

SEMPLICITÀ

Alla fine Drew è stata in grado di offrire al pubblico un breviario che consente di mangiare e bene per quattro settimane al costo 164,25 sterline. Il suo manuale di sopravvivenza gastronomica è talmente piaciuto che si sono trovati anche i critici buongustai, in particolare quelli che hanno rimproverato la presenza di hot dog in un pranzo, considerato troppo poco salutare. «Lo capisco ha commentato tollerante Drew ma ho dato la precedenza a cibi e ingredienti più economici. Dovete essere clementi. Mi hanno anche fatto notare che per alcuni le porzioni non sono adeguate: io mi sono semplicemente basata su come si mangia in casa mia». Il piano operativo consiste nel «raggruppare tutti gli ingredienti e le spese della settimana, poi di dedicare alla cucina un giorno per esempio la domenica e di preparare tutti i dessert insieme in un altro giorno». Perché nel menù standard a 1,64 euro al giorno per quattro, servizio e bevande comprese, ci sono anche un magistrale sponge cake e un irresistibile gâteau al cioccolato col cuore fondente. Drew ha spiegato di avere acquistato tutto sul sito on line della catena Tesco ma che secondo lei «è possibile spendere anche un po' meno».



