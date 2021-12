La porchetta più buona d'Italia è a Messina: il New York Times incorona lo chef siciliano Giuseppe Oriti

La porchetta più buona d'Italia è siciliana. Il New York Times ha premiato lo chef Giuseppe Oriti, proprietario della trattoria Il Vecchio Carro a Caronia, vicino a Messina. Con buona pace dei colleghi di Ariccia, chef Oriti è stato inserito nella top 5 delle migliori eccellenze gastronomiche a livello mondiale e si è aggiudicato il prestigioso premio. Non è il primo riconoscimento per la porchetta di suino nero dei Nebrodi prodotta dal cuoco siciliano. Appena una settimana fa era stata inserita nella sesta guida Top Italian Food di Gambero Rosso.

La miglior porchetta d'Italia è siciliana

«Mio padre Benedetto e mio nonno Cirino erano allevatori generici, cioè allevavano tutti gli animali - ha raccontato lo chef a Reporter Gourmet -. Io, nel 1998, all’età di 19 anni, invece, ho deciso di aprire l’agriturismo Il Vecchio Carro a Caronia, in provincia di Messina, e automaticamente ho maturato l’esigenza di proporre ai clienti delle carni di qualità. Ciò mi ha spinto a creare la filiera del maialino nero di queste zone, seguendo tutte le fasi produttive, dall’allevamento alla preparazione».

Sulla preparazione Giuseppe Oriti ha raccontato che, dopo la disossatura, la carne si fa prima insaporire con spezie raccolte nell’azienda come rosmarino, finocchietto selvatico, cannella, timo, salvia; poi viene marinata e massaggiata con sale marino siciliano il tempo necessario a farle assorbire i liquidi, fino all’arrivo in cucina, dove viene infornata per dodici ore a bassa temperatura (72 gradi centigradi). Dopo averla tolta dal forno la porchetta viene abbattuta velocemente e confezionata sottovuoto, con una durata di tre mesi. È un prodotto di nicchia che l’azienda di Oriti vende a pochi utenti e con cui partecipa a fiere ed eventi con un ghiotto panino da streed food.