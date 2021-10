Pollo Arrosto Day, da domani maratona social per celebrare la ricetta preferita degli italiani

Venerdì 1 Ottobre 2021, 20:35

Consumato da 40 milioni cittadini il pollo e in particolare il pollo arrosto sarà al centro della maratona social che inizierà domani. Per celebrarlo si sfideranno in cucina tra petto e coscia chef stellati del calibro di Caceres & Marziale, Sonia Peronaci e Max Mariola. Stando a un'indagine Doxa sui cosumi, sarebbe proprio questa ricetta, il pollo arrosto con patatate, la pietanza del cuore per 7 italiani su 10.

Il pollo, alimento nel cuore degli italiani

Salutare o goloso, arrosto o fritto, in padella o alla piastra: tra gli italiani e il pollo si conferma una passione senza confini. Non solo è la carne più acquistata (35% della spesa, dati Ismea) ma è anche la più amata: il 72% la consuma almeno una volta a settimana (ma il 26% arriva anche a tre volte), al pari di pesce e uova e molto più di altre carni (mediamente 50%). In media il pollo è consumato quasi 2 volte a settimana (1,8).

La ricetta del cuore è il pollo arrosto con le patate (69%), seguita da cotoletta (55%), pollo fritto (35%) e insalata di pollo (34%). L’82% degli italiani (circa 40 milioni) mangia il pollo arrosto almeno una volta al mese e il 41% dei giovani tra i 18 e i 24 anni lo consumano almeno una volta a settimana.

Arrosto quasi sempre preferito

Non è solo una questione di ricetta: il pollo arrosto conferma la sua leadership anche come tipologia di cottura, preferita dal 62% del campione, battendo nettamente griglia o piastra (49%) e spiedo (48%).

A rivelarlo un’indagine Doxa commissionata da Unaitalia - l’Associazione che rappresenta la quasi totalità della produzione nazionale di carni bianche - per il “Pollo Arrosto Day” 2021, la grande maratona social che inizierà domani 2 ottobre, in concomitanza con la Festa dei Nonni, per festeggiare il secondo piatto più amato dagli italiani con videoricette, sfide online tra chef stellati e influencer, testimonianze e curiosità.

La maratona social

Una giornata sul web all’insegna della sfida petto/coscia per raccontare le diverse anime del pollo arrosto: da quella popolare delle rosticcerie a quella gourmet degli chef, fino a quella familiare con le ricette della nonna o della mamma (che rievocano il ricordo più caro del pollo arrosto per il 56% degli italiani).

Fitto il calendario di appuntamenti, con una lunga maratona che vedrà protagonisti nove interventi tra chef e influencer e la possibilità per gli utenti di condividere foto e video delle proprie ricette preferite sui social. Per tutti l’opportunità di cimentarsi nelle proposte culinarie di chef e influencer di questa quinta edizione che chiama a raccolta Roy Caceres, Rosanna Marziale, Max Mariola, Sonia Peronaci. Presenti anche gli influencer Emilife, nonna Giovanna & Nicola.

In campo la più grande community italiana di amanti del pollo radunata su www.vivailpollo.it. Per le 14.:30 è in programma sul canale Facebook di Wilpollo, una diretta dal Food&Science Festival di Mantova, dove vi sarà un momento di approfondimento sul percorso intrapreso dalla filiera avicola in materia di sostenibilità, con il direttore di Unaitalia, Lara Sanfrancesco.

La dichiarazioni del presidente di Unaitalia

«Il Pollo Arrosto Day è un’occasione per scoprire trend e curiosità su una carne 100% made in Italy, che piace sempre di più agli italiani per le sue proprietà nutrizionali, il gusto e la facilità di preparazione - dichiara Antonio Forlini, presidente di Unaitalia -. Un alimento consumato abitualmente dal 72% degli italiani seguito a grande distanza da manzo (54%), maiale (50%) e vitello (46%).

Nel 2020 si sono visti gli acquisti domestici in crescita del 10% a valore e del 7,7% a volume, con consumi pro-capite con quasi il +2%. Anche i consumi si sono evoluti: oggi tagli e preparati panati riscuotono grande successo, rispettivamente con il 45% e il 43% delle preferenze. Secondo i dati di Unaitalia solo il 9% ormai acquista il pollo intero, gli altri si dividono tra tagli (59%) come ad esempio petto e coscia, e preparati (32%)”. Se nelle vendite trionfa il petto, sul pollo arrosto non c’è alcun dubbio, gli italiani preferiscono la coscia, che riscuote il 56% delle preferenze (il petto il 35%). Una scelta che si fa più forte al centro Italia: 64% contro 28%. Stando sempre ai dati Doxa.

Il tema della quinta edizione

Il tema della quinta edizione, promossa da Unaitalia, sarà proprio “Tu di che team sei? #pettocoscia?”: una sfida per scoprire tutti i segreti nella preparazione di due tagli diversi tra loro per caratteristiche, struttura, risposta alla cottura e gusto. Il petto è magro, tenero, morbido; la coscia ha invece fibre muscolose ed è consistente. Se cotte insieme, uno risulterà cotto a perfezione e l’altro in debito di cottura, è difficile ottenere il risultato ottimale.

A testimoniarlo molti chef, tra cui Fulvio Pierangelini, sostenitore della cottura separata delle due parti, ma anche Roy Caceres del Carnal, di Roma e Rosanna Marziale de Le colonne (Caserta).

La sfida online e il programma completo

Ad aprire la sfida online del #PolloArrostoDay alle 11:00 vi sarà proprio Roy Caceres che su Instagram presenterà la sua ricetta: Pollo marinato al mole rosso e semi tostati. «Un piatto - dichiara Caceres - che nasce dalla contaminazione tra le mie origini, con il pollo arrosto simbolo della convivialità e delle domeniche in famiglia, e la ricetta messicana del mole rosso. Si tratta una salsa molto complessa a base di 20 ingredienti tra cui frutta secca, semi tostati, chile ancho, cioccolato, miele, pomodori verdi e rossi. Sono gusti che le persone ricercano in questo periodo storico, con un sapore avvolgente che ti fa sentire a casa e ti fa stare bene».

Alle 11:30 sarà la volta di Rosanna Marziale ed il suo Petto di pollo crunch su stecco: sui canali Facebook e Instagram della chef, una preparazione che ricorda la sua infanzia e i pranzi di brigata. «Quando ero bambina preparavamo sempre il pollo arrosto, a casa ma anche nel ristorante, per i pranzi di brigata. La mia parte preferita era il petto, perché di sostanza, per la sua polpa morbida e succulenta, rigorosamente affiancato dalla pelle croccante di cui ero golosissima. Da questi ricordi nasce il Petto di pollo crunch su stecco: una ricetta che sdogana il petto di pollo dal concetto di dieta, esaltando la poliedricità del taglio e la parte croccante e più saporita, che è la pelle. Ho voluto giocare con la stecca di liquirizia, per renderlo quasi un gelato steccolecco».

A mezzogiorno invece fiamme alte per Max Mariola, che in diretta dal suo canale Facebook e in cross-posting sul canale Facebook W il Pollo assieme al campione di rugby Andrea Lo Cicero, preparerà uno speciale pollo arrosto con doppia cottura, al forno e al barbecue. Poi alle 13:00 Emanuele Ferrari-Emilife su Instagram cucinerà la sua speciale ricetta di pollo arrosto come l’amata bisnonna centenaria suggerisce, ispirata ai piatti tradizionali di famiglia. Alle 13:15 la cuoca digitale Sonia Peronaci preparerà in diretta dal suo canale Facebook (e in cross-posting su W il Pollo), il suo Arrosto ripieno: una ricetta dagli ingredienti stagionali versatile e facilmente replicabile, perfetta per la tavola della domenica.

Tra gli ingredienti della farcia, zucca, cavolo nero e pancetta, guarnito con aglio, salvia, peperoncino e rosmarino. Chiuderanno l’evento social alle 16:30, Nonna Giovanna e il nipote Nicola: in diretta da Tik Tok sveleranno i segreti del loro pollo arrosto con un pizzico di irriverenza e ironia.