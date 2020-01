Ecco la pizza al kiwi, l'inventore: «Dall'Italia mi arrivano minacce di morte»

Abbiamo superato, a fatica nel corso degli anni, la pizza all'ananas. Ora un altro grande muro si pone tra noi, inventori della pizza, e gli avanguardisti dell'alimentazione. E' la pizza al kiwi. Sì. Al kiwi. L'idea è venuta a Stellan Johansson, il signore svedese che come foto profilo su Facebook ha una corona di fiori in testa. Al simpatico inventore dei fornelli è venuta in mente l'idea di piazzare il kiwi sopra una margherita con prosciutto. Con tanto di flash, Stellan ha scattato la foto e l'ha pubblicata sul suo profilo personale. Ai social non sfugge nulla, neanche questo tentativo folle di rivoluzionare un concetto alimentare esportato in tutto l'Universo.

«Questa pizza è buona, mi dispiace per chi si è offeso. Mi sono arrivate anche minacce di morte dall'Italia». La foto è stata pubblicata in tutto il mondo, così come i commenti delle persone che si sono imbattute sulla pizza al kiwi. «E' una cosa contro natura», «non riesco a credere ai miei occhi», «dopo l'ananas, il kiwi?!». Ci sono però anche quelli che appoggiano Stellan: «Avrei voglia di provarla, sono davvero curioso». Coraggioso, più che altro...

