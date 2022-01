Pistacchi, sette italiani su dieci li mangia regolarmente: ecco perché è la frutta secca più amata

Non servirà la giornata mondiale del pistacchio (26 febbraio) per stabilire che è uno dei frutti secchi più amati in Italia. Quasi il 70% degli italiani lo consuma regolarmente, fa sapere una ricerca di American Pistachio Growers (associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani) in collaborazione con mUp Research. Il 40% degli intervistati ha affermato di consumarlo da sempre.

Pistacchi: 7 italiani su 10 li mangiano

I risultati dello studio mettono in luce che il prodotto viene consumato nell'arco dell'intera giornata con un picco nel break pomeridiano, con oltre 1 italiano su 2 che dichiara di mangiarli come spuntino post pranzo. Come seconda scelta sono preferiti per l'aperitivo: il 47% degli intervistati ammette che sono ottimi come snack insieme a olive e patatine durante l'happy hour, mentre 4 connazionali su 10 preferiscono consumarli durante la cena.

I dati

L'autunno è il periodo dell'anno in cui gli italiani consumano più pistacchi (77% delle preferenze). A seguire l'inverno con il 75% dei voti, al terzo l'estate preferita dal 64% degli italiani e a chiudere la classifica, la primavera con il 61%.

Per l'80% degli italiani su cui è stato condotto il sondaggio, il pistacchio è soprattutto uno snack. Tra queli che li usano invece come ingredienti per le ricette, il 45% afferma ad esempio che con con il pistacchio realizza dessert, il 42% preferisce utilizzarli all'interno di antipasti o aperitivi, mentre il 33% li usa per dare quel tocco di croccantezza e gusto in più al proprio primo piatto.