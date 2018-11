Piccante è bello: al via "Strenne Piccanti", il Festival del Peperoncino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Per tutti gli amanti del gusto infuocato e per i cultori del genere, sabato 24 e domenica 25 novembre presso Villa Rinaldo all'Acquedotto torna, un'occasione da prendere al volo, ma sempre con la dovuta precauzione. Non è un affare per tutti l'evento bollente giunto alla sua, che fa impallidire anche i più voraci del frutto proibito, proponendo al pubblico una vasta quantità di esemplari provenienti da svariate parti del mondo. Un vero e proprio gusto che scotta e che lascia il segno, tanto che i numeri di ogni edizione crescono insieme alla manifestazione stessa, che quest'anno apre alla prima ufficiale edizione del, definizione che Strenne Piccanti riceve di diritto e con pregio esclusivo da, la delegazione romana dell'con sede a Diamante (CS) e di cui il professorè presidente.Non solo piccante con l', ma anche ricercatezza enogastronomica, con banchi d'esposizione di vini laziali e calabresi e tavole rotonde sul tema del beneficio che l'uomo può trarre dal peperoncino e da altre piante come per esempio il bergamotto. Ne sanno qualcosa gli autorevoli degustatori(Campione Accademico Italiano 2017, 2018 e detentore del titolo Chilli Eating Contest 2018) e, (anche lui Campione Accademico nel 2016 e custode del Guinnes World Record 2018 come mangiatore di piccante). I due "palati d'amianto" racconteranno le caratteristiche dei frutti e renderanno onore ai più audaci che vorranno testare insieme a loro, alcune specialità protagoniste di une infine si sfideranno fino a chi si spingerà oltre, al cospetto di, l'attoreEsperti docenti universitari e medici, si confronteranno sull'importanza del piccante nella quotidiana alimentazione, alla presenza di esperti agronomi dell'(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio). Come ormai da tradizione, ritorna l'accostamento del rosso peperoncino al rosso, con un'esposizione di fiammanti esemplari su quattro ruote, nella giornata di domenica 25 novembre, dalle 11.00 alle 16.00. E poi ancora la valorizzazione del rapporto tra prodotto e piccoli borghi dall'alto potenziale turistico, tema che sarà affrontato da, direttore dell'associazione, noto club di appassionati che conta oltre centomila followers in rete. Spazio anche all'arte, con la mostra delle opere pittoriche realizzate dae dal gruppo, che realizzerà vignette estemporanee sul tema.