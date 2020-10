Pesce spada surgelato ritirato per contaminazione da mercurio: il lotto da non consumare

Pesce spada surgelato ritirato per contaminazione da mercurio. Il ministero della Salute ha emanato un bollettino in cui comunica il richiamo dai supermercati di un lotto di pesce spada surgelato a tranci, a marchio "Acquario", per «rischio chimico». Il prodotto, durante le analisi in autocontrollo, è risultato contenere mercurio oltre i limiti.

Il lotto da evitare

Il pesce spada richiamato è prodotto per "Acquario" dall'azienda Brasmar Comercio de Productos Alimentares SA, nello stabilimento di Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidoes, Trofa, in Portogallo (Marchio di identificazione PT 1356PP CE). Il numero di lotto da evitare è 2007297598. Chiunque avesse acquistato il prodotto deve evitare di consumarlo e restituirlo al punto vendita dove l'ha acquistato.

