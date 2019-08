“Pecorino & Pecorini”, torna a Farindola in Abruzzo la rassegna dedicata a vino e formaggi

Ai piedi del Gran Sasso Orientale torna in Abruzzo

Pecorino & Pecorini

, la rassegna enogastronomica dedicata al prodotto più famoso di Farindola. La dodicesima edizione della sagra, che è un viaggio tra gusto e tradizione, vede tre serate, da venerdì 9 a domenica 11 agosto, in cui si potranno incontrare i sapori antichi tra i vicoli del centro storico, all'insegna del connubio tra il formaggio Pecorino, tesoro farindolese unico al mondo, e la selezione del miglior vino Pecorino prodotto da oltre 20 cantine della regione. Organizzato dall'Associazione Culturale La Zanzara e divenuto ormai un must tra gli eventi enogastronomici estivi,

si contraddistingue per l'alta qualità delle degustazioni proposte e per gli spettacoli che animano le piazzette del borgo di Farindola.



Quattro piazze ospiteranno i caseifici del Consorzio di Farindola e 20 cantine abruzzesi, con maestri sommelier pronti a consigliare l'abbinamento ideale tra vino e formaggio. Il tutto è accompagnato da 12 esibizioni musicali live, ogni sera a partire dalle 21,30. I palati più fini saranno coccolati da numerose altre tipicità d'eccellenza abruzzese: miele, biscotti, cioccolato e birre artigianali, olio autoctono e pane casereccio. Tra storia e leggenda, infine, l'apertura di Pecorino & Pecorini sarà affidata al Viaggio del Formaggio: venerdì alle 22,30, dalla casera consortile verrà rievocato il percorso che il Pecorino percorre dai pascoli sui monti fino alla tavola, con una folkloristica sfilata che attraverserà il paese e terminerà in piazza Marconi, culminando in un cerimoniale celebrato dal maestro cioccolatiere Ezio Centini. Dettagli sul sito www.pecorinoepecorini.com e sulla pagina Facebook Pecorino & Pecorini.

