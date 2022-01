Patatine fritte e rischio cancro: i trucchi per limitare i danni e gustarle senza rimorsi

Troppe patatine fritte possono nuocere alla salute. Non solo per quanto riguarda l'aspetto legato ai grassi, ma soprattutto perché contengono l'acrilammide, sostanza cancerogena che si forma quando friggiamo o abbrustoliamo degli alimenti. Proprio questa sostanza è stata al centro dell’inchiesta realizzata da "Mi Manda Rai3".

Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione, la maggior parte degli addetti alla somministrazione non conosce questa sostanza e i danni da essa provocati, poiché oltre ad essere cancerogena è anche neurotossica. Sarebbero, inoltre, i bambini i soggetti più esposti alle sue conseguenze (10 volte più degli adulti), in quanto minore è il peso del soggetto che la assume, maggiore è l’effetto nocivo.

Acrilammide, consigli per evitarla

Sul tema è intervenuto il Sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, il quale ha annunciato che sull’acrilammide l’Unione Europea ha dato indicazioni a tutti i Paesi membri di intensificare studi e controlli volti a stabilirne le soglie minime di riferimento. E sul possibile inserimento futuro della presenza di acrilammide in etichetta, Costa ha confermato che è certamente uno degli obiettivi del suo ministero.

Ma nelle cucine casalinghe come si può combattere la formazione di questa sostanza nociva? Uno dei trucchi meno conosciuti ma più efficaci è quello di aggiungere del the verde alla panatura dei fritti, in quanto i suoi polifenoli interagiscono con la reazione di Maillard e riducono del 50% la formazione di acrilammide. Inoltre, per la frittura prediligiamo olio extravergine d’oliva o olio di girasole alto oleico (che ha un punto di fumo addirittura superiore all’olio evo) e manteniamo la temperatura ad un massimo di 170 gradi. Infine, interrompiamo la cottura degli alimenti prima che assumano il tipico colore marroncino.