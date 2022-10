Butti la pasta appena bolle l'acqua? Stai sbagliando tutto: ecco qual è il metodo giusto

Martedì 25 Ottobre 2022, 18:09

Quante volte aspettiamo che comincino ad apparire le prime increspature della bollitura dell’acqua per buttare la pasta? La verità è che non è così necessario come possiamo pensare. L’acqua deve infatti essere molto calda ma non deve necessariamente bollire per tutto il tempo per assicurare una cottura ottimale! La questione è essenzialmente fisica e chimica e, anche se queste vicende si scontrano sempre con le resistenze dei più tradizionalisti, in tanti stanno abbracciando questo nuovo metodo (che inoltre permette di risparmiare gas o corrente elettrica!).



