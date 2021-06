Covid e abitudini alimentari, la pasta si conferma il piatto più cucinato dagli italiani: anche a cena

«La pandemia di Covid ha cambiato le nostre vite»: è questo il leitmotiv dall’inizio dell’emergenza. Il lockdown ha stravolto tanti aspetti della nostra routine spingendo gli italiani a ripensare il proprio modo di pranzare (38% della popolazione), ma la pasta si conferma protagonista indiscussa della tavola: per 4 italiani su 10 è l’alimento più cucinato nell’ultimo anno ed è anche regina del pasto serale in compagnia. Per 8 italiani su 10 si mangia sempre insieme a qualcuno ed è in grado di suscitare relax e appagamento (44%).

APPROFONDIMENTI A TAVOLA Dieta liquida i nutrizionisti avvertono: «Solo per brevi... PROGRAMMI TV Fit & Piz-Nic, l'iniziativa che unisce lo sport alla... CULTURA Carbonara Day, un piatto simbolo del Lazio

È quanto emerge dall’ultima ricerca Doxa/Unione Italiana Food che ha indagato su come siano cambiate le abitudini alimentari dopo il lockdown e quale sia il rapporto degli italiani con spaghetti&co. La cena rimane un caposaldo intoccabile della giornata che ha guadagnato tempo e valore: per 6 italiani su 10 è il pasto più condiviso della giornata (con famiglia, partner, coinquilini, amici). I tre influencer Flora Canto, Amaurys Perez e Papà per Scelta raccontano qual è la loro pasta preferita a cena. «Mangiare la pasta a cena è una scelta giusta e promossa dalla scienza. - afferma il nutrizionista Michelangelo Giampietro - La presenza di triptofano nei carboidrati, combinata agli aminoacidi, aumenta la produzione di serotonina a livello cerebrale e il conseguente stato di benessere psicologico, facilitando l’addormentamento e la qualità del sonno».