Pasqua, il libro delle ricette in edicola con Il Messaggero. Cucinotta: «Tante idee, mi ispirerà»

Prendete la colomba pasquale, per esempio. Farina di alta qualità per pasticceria, una scorza di arancia, una di limone, mandorle. Una bustina di lievito secco. E ovviamente lo stampo adatto. Già, ma con quali dosi? E poi infornare per quanto tempo? Colomba pasquale, pagina 85. Infornare a 180 gradi per tre quarti d'ora, far riposare fuori dal forno e servire quando avrà raggiunto la temperatura ambiente. Si troverà da sabato in edicola Pasqua e Primavera a tavola, una guida di sessanta ricette, edita dal Messaggero, con cui esce in abbinamento, a cura di Giacomo A. Dente. Dagli antipasti al dolce (e non poteva mancare la colomba), passando per primi e secondi.

Che passione la cucina, anche per i personaggi dello spettacolo, stuzzicati proprio in vista delle feste. Maria Grazia Cucinotta ha già da parte il suo lievito madre. «È un regalo di Donna Imma, del Castello delle Cerimonie. Lo sto facendo crescere ogni giorno per creare le mie colombe», racconta la propria esperienza ai fornelli l'attrice e produttrice, che di cucina è appassionata. «Di solito io ne preparo due. Una con le gocciole di cioccolato per mia figlia e una per me con l'arancia candita, come era una volta, con gli zuccherini sopra».

«La Pasqua gastronomica si stempera nella primavera e le ricette di questa stagione sono un trionfo di verdure e di sapori freschi», scrive l'autore nella sua introduzione, ricca anche di curiosità. Quando nasce il dono pasquale delle uova? E da chi l'idea dell'uovo di cioccolato? Cosa c'è (anche simbolicamente) nella Torta Pasqualina tipica della Liguria? E allora via, in un viaggio culinario su e giù per la penisola, ma non solo. Carne, pesce, pani, paste. Vignarola romana, pastiera napoletana, schiacciata toscana, ma anche friggitelli e patate dalla Campania, vincisgrassi dalle Marche, tiella dalla Puglia, penne con gli asparagi alla umbra, risotto alle ortiche dal Veneto. Ma anche easter ham dal Regno Unito, gigot d'agneau dalla Francia e zurak dalla Polonia. E pesce spada alla messinese. Tanto più che il periodo tra aprile e ottobre ci ricorda Giacomo A. Dente vede il passaggio del pesce spada nello Stretto. Seguire alla lettera o prendere spunto. Contano voglia e fantasia. «Io lo preparo in padella, faccio soffriggere un pezzetto di cipolla e creo un sughino con i pomodorini. Metto le fette di pesce spada a rosolare da una parte e dall'altra e aggiungo a fine cottura olive e capperi. E un po' di paprika dolce. A crudo un filo d'olio d'oliva. Poi preparo delle bruschettine di pane integrale: volendo ci si possono mettere sopra i pomodorini, da mangiare con il pesce spada come piatto unico», racconta Maria Grazia Cucinotta, che dalla Sicilia proviene e la cui passione per i fornelli è arrivata anche in tv, con L'ingrediente perfetto la domenica mattina su La7.

«Trovo che la cucina sia un modo per unire l'Italia e riscoprire valori veri, anche nel ritrovarsi intorno alla tavola sottolinea l'attrice Tanti ragazzi stanno tornando alla terra perché hanno capito che dà lì viene ricchezza». Di qui anche la guida, a portata di piano cottura: «La prenderò e ogni tanto mi ispirerò anche per la mia cucina». L'ingrediente perfetto per una sana giornata? «Fare una cosa che ti rende felice, anche per cinque minuti dice Maria Grazia Cucinotta Sto viaggiando tantissimo in questo periodo, la vera vacanza è stare a casa, cucinare, fare la spesa. La mattina mi alzo presto e ravvivo il lievito madre». Colomba pasquale docet.

«L'importante è la fantasia. Una tavola curata, un bel piatto, una candela, due fiori, e magari due crostini che può preparare anche chi non sa cucinare ed è tutto fatto». A volte non c'è bisogno neppure di cucinare. Eh già, si fa presto a dire insalata. Vedere pagina 29 di Pasqua e primavera a tavola: arance, finocchi, cipollotto, olive nere, finocchietto selvatico. Pagina 32: puntarelle (freschissime) alla salsa di acciughe. Il segreto? La croccantezza, che deve restare intatta.