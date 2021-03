Pasqua in lockdown, boom di acquisti di barbecue: irrinununciabili anche uova di cioccolata e frutta secca

In casa sì, ma senza rinunciare al buon cibo. E' questa la risposta degli italiani alle restrinzioni imposte per la Pasqua 2021. E i barbecue svettano nelle classifiche di vendita. Da una ricerca fatta sui siti on line di acquisti risulta che gli italiani si stiano preparando a restare in casa come sono obbligati dal lockdown, ma con tutto il necessario per una brace perfetta, da far invidia ai bbq statunitensi. Nelle prime due settimane di marzo, stando ai dati, si è raggiunto un boom di ricerche ben 35mila, il 252% in più rispetto al 2020, legate alle categorie di attrezzature da cucina da esterno. Già ad inizio anno era evidente l'interesse per questi prodotti: 30mila ricerche a gennaio (+140% rispetto al gennaio 2020) e oltre 31mila a febbraio (+129% sul 2020).

Volano alto anche le categorie alimentari

Anche le categorie dedicate agli alimenti hanno segnato un andamento in crescita. Nei primi quindici giorni di marzo 2021 circa 6mila ricerche hanno riguardato la categoria dolci e confetture (segnando +59% sullo stesso periodo del 2020). Circa 5mila ricerche hanno interessato, invece, la categoria dedicata ai prodotti per le intolleranze (+7%) mentre oltre 5mila sono state effettuate tra i prodotti alimentari (+27%). In generale la categoria prodotti alimentari sta evidenziando una crescita rispetto all'anno precedente già da gennaio (oltre 10mila ricerche e +3% rispetto al gennaio 2020) e febbraio (oltre 9mila con +48%), secondo quanto detto da trovaprezzi.it. Irrinunciabili le uova di Pasqua ed il cioccolato. Ma tra i prodotti alimentari le ricerche spaziano dalla frutta secca (pistacchi, arachidi, mandorle, pinoli) alla vaniglia in baccello (oltre 300 ricerche), fino al prosciutto intero da affettare (oltre 400). Il prodotto di gran lunga più apprezzato è il parmigiano reggiano che ha totalizzato oltre 2.500 ricerche. Tra i prodotti alimentari specifici per intolleranze a distinguersi è stata soprattutto la pasta realizzata con grano saraceno (circa 1.000 ricerche), la variante senza glutine e quella con legumi.

Elettrodomestici: gli oggetti del desiderio

Tra gli elettrodomestici la friggitrice ad aria è la star del momento (con oltre 100mila ricerche e acquistabile a partire da 36 euro). Ma gli amanti del barbecue prediligono sempre i modelli a carbonella, seguiti dai modelli a gas ed elettrici (più adatti ad un uso domestico). Una valida alternativa al barbecue è la bistecchiera elettrica.

