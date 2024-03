Dolci di Pasqua: uovo, pastiera e colomba? Ecco il meno calorico

Martedì 12 Marzo 2024, 10:35

Durante il periodo pasquale, ci prepariamo per gustare deliziosi piatti e dolci tradizionali in compagnia dei nostri cari. Tuttavia, la tentazione di esagerare con queste prelibatezze può mettere a rischio la nostra linea. Per questo, è importante conoscere l'apporto calorico dei dolci pasquali per fare scelte consapevoli. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il dolce pasquale meno calorico non è l'uovo di cioccolato, bensì la pastiera napoletana, con circa 385 calorie per 100 grammi, seguita dalla colomba con 393 calorie e dal cioccolato con 500 calorie per la stessa quantità. Oltre alle calorie, è essenziale prestare attenzione alle porzioni per evitare eccessi che potrebbero compromettere gli sforzi dietetici. Inoltre, consumare eccessivi dolci pasquali può avere effetti negativi sulla salute, causando instabilità dell'umore e problemi digestivi, soprattutto per la presenza di zuccheri e latticini in grandi quantità. Pertanto, è importante moderare il consumo di dolci durante le festività pasquali per mantenere un equilibrio nella dieta e nella salute generale. Photo credits: Shutterstock; Music by Korben



