Pasqua, cucinare “contadino” con le videoricette degli Agrichef

Carciofi, asparagi, uova, farina, ricotta, fragole. Sono solo alcuni degli ingredienti nella lista della spesa per iniziare a cucinare con gli Agrichef di Cia-Agricoltori Italiani. Con Pasqua in vista, sbarca sulla rete la rassegna delle video-ricette realizzate dai cuochi contadini di Cia nelle cucine degli agriturismi associati. L'obiettivo è mettersi ai fornelli insieme e preparare un piatto tipico e tradizionale della festa, in un momento in cui tutti sono costretti a casa dall'emergenza Coronavirus.



E' l'iniziativa #incontriamoCIAifornelli dove saranno gli stessi cuochi agricoltori a svelare i segreti tramandati di generazione in generazione, dei loro speciali piatti regionali. Giorno dopo giorno, sulle pagine Facebook ufficiali di Turismo Verde Cia (@TurismoVerdeCia) e la Spesa in Campagna (@Cialaspesaincampagna) è possibile scoprire sempre nuove ricette in una vera e propria full immersion virtuale.

E' importante che in questo periodo di estrema fragilità del Paese arrivi nelle case degli italiani tutto il nostro massimo supporto - dichiarano Antonio Sparascio e Matteo Antonelli, rispettivamente presidenti nazionali di Turismo Verde e la Spesa in Campagna Cia - resta fondamentale l'impegno degli agricoltori nel condividere i sapori della tradizione contadina e, al contempo, promuovere la qualità e il valore nutrizionale dei prodotti italiani

Un fronte sul quale le due associazioni si sono attivate insieme anche ai giovani, alle donne e ai pensionati di Cia, nel dare vita al progetto

I prodotti dal campo alla tavola

che offre la possibilità di fare la spesa restando a casa.

