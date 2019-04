​Parmigiano sul pesce, lo chef si rifiuta e il suo decalogo diventa virale

Nuova puntata della querelle sulla combo parmigiano-pesce. Il cliente gli chiede il parmigiano per condire un piatto di ravioli con panna e salmone ma lo chef rifiuta e ottiene così una pessima recensione su TripAdvisor. A quel punto il proprietario del ristorante risponde e spiega al cliente le regole base della cucina italiana. È diventato virale sui social ed è finito sui tabloit londinesi il battibecco tra il titolare del «Maximo Italian Bistrot», il sardo Massimo Donato, e un cliente inglese del suo locale. I fatti sono avvenuti nell'ottobre del 2018 ma la risposta piccata risale a poche settimane fa. Al centro della disputa le basi della cucina italiana e gli accostamenti tra i vari cibi. Il cliente, infatti, aveva chiesto del parmigiano per condire del pesce, ma il proprietario ha detto no.

La polemica non si è fermata con la fine della cena. Tornato in albergo il cliente insoddisfatto ha pubblicato su TripAdvisor una recensione decisamente negativa. Così Donato, che gestisce il bistrot dal 2013 con la compagna chef Simona Vacca, decide di rispondere e di 'educare' il britannico. Il suo decalogo è diventato virale: «Mai chiedere l'ananas sulla pizza - scrive nella risposta - mai mettere la crema sulla carbonara; mai chiedere una pasta Alfredo (chi è Alfredo?); mai chiedere il pollo all'arrabbiata; mai chiedere formaggi su un piatto di pesce».

Quindi una stoccata ai concorrenti del Bel Paese in terra straniera che nasconde una sorta di comprensione per la richiesta del suo cliente: «Ci sono un sacco di falsi ristoranti italiani gestiti da persone avide e prive di consapevolezza che permettono ogni tipo di abominio».



