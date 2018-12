Roma, arriva "Pandorino": il festival della dolcezza per mamme e bambini

Le specialità enogastronomiche del Natale, l’handmade più creativo e i laboratori per mamme e bambini: tutto questo è “Pandorino”, il Festival più goloso delle festività che domenica 9 dicembre animerà gli spazi del Circolo degli Illuminati e dell’Azienda Cucineria di via Libetta 1, nello storico quartiere Garbatella. Dedicata ai dolci delle feste, la kermesse presenterà le eccellenze enogastronomiche e le migliori produzioni artigianali dei grandi professionisti del nostro Paese, dal Nord al Sud: panettoni, torroni, struffoli, panpepato, cantucci e naturalmente pandori saranno i protagonisti assoluti. Il tutto immerso nella mostra mercato dedicata al Natale con oltre 40 artigiani e le loro creazioni: una passeggiata da gustare per riscoprire la passione, la maestria e la dedizione delle piccole realtà produttive e dell’handmade.



La manifestazione ospiterà inoltre concerti, mostre, spettacoli itineranti e workshop per mamme e bambini a cura dell’Associazione Culturale “Il Cerchio di Mamme al Lavoro”, nata sulla scia del gruppo Facebook “Mamme al Lavoro” che conta oltre 40.000 membri e che ha come obiettivo particolare la tutela e la promozione dei diritti delle donne nel mondo del lavoro. Quattro i laboratori in programma durante la giornata: dalle 11.30 alle 12.30 aprirà le danze “Natale in fiore”, consigliato per i bambini da 3 anni in su che amano l’arte e la natura, a cura dell’illustratrice Francesca Ferraresi e della flower designer Simona Nasello. In contemporanea andrà in scena “Introduzione alla Cosmesi Naturale”, tenuto dall’esperta Chiara D’Errico, dedicato alle donne che vogliono imparare a prendersi cura di se stesse in maniera naturale (il workshop si ripeterà dalle 15.30 alle 16.30). Dalle 12.30 alle 13.30 i Baby Pasticcieri d’Italia potranno poi cimentarsi con “Pandorando”, per scoprire i segreti dell’arte della decorazione dei pandori, seguendo i consigli di NutriCreando by Scilla. Il pomeriggio, a partire dalle 15.30 e fino alle 16.30, infine, spazio al movimento con “Creando… Danzando” a cura di Selena Costantini, che aiuterà i più piccoli a sperimentare lo spazio e il gioco attraverso l’ausilio di oggetti e musica.



L’ingresso è gratuito

Orari: dalle 11.30 alle 22.00

Pagina Facebook: Il Cerchio di Mamme al Lavoro

