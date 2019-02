Oscar della frutta al kiwi rosso, un'eccellenza italiana

Un'eccellenza italiana, il kiwi rosso ha vinto a Berlino il premio più importante del settore ortofrutticolo dedicato all'innovazione. Le nomination erano in tutto dieci e sono state selezionate su 70 da una giuria di esperti, composta da membri appartenemti a tutti i livelli dell'industria del commercio ortofrutticolo. Tra queste quattro nomination italiane.



Con il kiwi “Oriental Red-Red kiwifruit” prodotto da Jingold, l'Italia è riuscita finalmente a vincere per la prima volta il Fruit logistica innovation award. Il riconoscimento è stato assegnato in conclusione del Fruit Logistica, la fiera internazionale dedicata alla filiera ortofrutticola mondiale a Berlino. Il kiwi rosso Dong-Hong originario della Cina, ha proprietà organolettiche uniche ed un'eccellente durata. La sua dolcezza e il retrogusto esotico sono molto apprezzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA