Omega 3: 7 motivi per cui sono importanti

Mercoledì 11 Maggio 2022, 18:26

Le ragioni per fare il pieno di Omega 3 sono almeno 7. Contrastano i dolori mestruali, aiutano la fertilità, combattono la depressione, aiutano durante la menopausa, sono un alleato durante la gravidanza e l’allattamento e aiutano lo sviluppo di cervello e vista. Vediamo queste ragioni nel dettaglio. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

