Obesità, l'Unicef lancia l'allarme: in Italia sovrappeso 1 bambino su 5, l'allattamento come forma di prevenzione

Allattate i bambini per non farli ingrassare. Nella Giornata mondiale contro l'obesità che si celebra oggi, l'Unicef e l'Oms - che coordinano il Global Breastfeeding Collective per ampliare impegni politici in favore dell'allattamento - ricordano che circa 40 milioni di bambini sotto i 5 anni nel mondo sono in sovrappeso. Ogni anno, attraverso l'allattamento, in linea con le raccomandazioni internazionali, potrebbero essere evitati 100.000 casi di obesità infantile. Secondo uno studio su diversi Paesi in Europa, i bambini allattati per almeno 6 mesi corrono rischi molto minori di obesità rispetto a un bambino mai allattato o allattato per un periodo più breve. Tra 22 Paesi dell'area europea, Italia e Malta risultano quelli con la più alta prevalenza di obesità tra i bambini che non sono mai stati allattati: più di 1 bambino su 5 o il 21,2%, seguiti dalla Spagna con il 21%. Allattare secondo le raccomandazioni internazionali potrebbe far risparmiare 302 miliardi di dollari in spese sanitarie ogni anno.



Nel 2018, le industrie che producono sostituti del latte materno hanno raggiunto 61 miliardi di dollari di vendite, il numero più alto di sempre, e ci si aspetta raggiungeranno 119 miliardi entro il 2025. La pressione commerciale di questa industria influenza le famiglie nella decisione di allattare, con conseguenze negative sulla salute e le vite dei bambini. Analizzando oltre 100 studi su paesi a basso, medio e alto reddito, l'allattamento è stato associato a una riduzione del 26% del sovrappeso o dell'obesità da adulti. «Prevenire il sovrappeso e l'obesità infantile è conveniente, e investire in pratiche di allattamento ottimale rappresenta una scelta intelligente per ridurre i costi dell'assistenza sanitaria e supportare la crescita e lo sviluppo di bambini e nazioni - ha detto Francesco Samengo, Presidente dell'Unicef Italia - nel nostro Paese promuoviamo il programma

Insieme per l'Allattamento - Ospedali & Comunità Amici dei Bambini

per diffondere la cultura dell'allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA