Nutella diventa gelato in vaschetta, la presentazione show a Napoli

Mercoledì 12 Giugno 2024, 10:52

Il nuovo Nutella Ice Cream è già un successo, con migliaia di fan che ne parlano sui social. Questa deliziosa novità di Ferrero offre l'inconfondibile esperienza Nutella in un gelato alla nocciola morbido e cremoso. Il lancio ufficiale avverrà a Napoli il 15 e 16 giugno, con un evento immersivo per tutti i fan. Nutella Ice Cream segna l'ingresso di Nutella nel mercato dei gelati confezionati e di Ferrero nel segmento delle vaschette, un settore in crescita che promette grandi soddisfazioni. Grazie all'esperienza di Ferrero e alla collaborazione con Ice Cream Factory Comaker, Nutella Ice Cream promette di diventare un must-have per gli amanti del gelato.