Tutti pazzi per il Nutella Day

Amanti delladi tutto il mondo unitevi! La chiamata alle “armi” per i fan della crema spalmabile al gianduia più desiderata è per il 5 febbraio, quando si festeggia il Nutella Day. Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire la community mondiale a condividere la propria passione sui social media, il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per la crema di Ferrero. Il ritrovo è sui social dove gli appassionati potranno condividere, usando l’hashtag #WorldNutellaDay, foto, ricette, poesie e messaggi. Inoltre sarà possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. I più appassionati possono anche visitare il sito www.nutelladay.com.Antidepressivo naturale e gustoso, la Nutella è composta di soli 7 ingredienti: zucchero, nocciole, olio di palma, cacao, lecitina, latte e vanillina. Tutte materie prime che Ferrero reperisce in giro per il mondo con grande attenzione alla sostenibilità. Grazie ai programmi Ferrero Farming Values (FFVs) per ogni materia prima è realizzato uno specifico programma. Per lo zucchero, per esempio, Ferrero è membro di "Bonsucro - Better Sugarcane Initiative", un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che promuove la coltivazione sostenibile della canna da zucchero tramite procedure di certificazione. L’olio di palma è 100% certificato RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) di tipo segregato, ovvero il livello di certificazione più alto, in quanto l'unico ad assicurare la completa tracciabilità dalle piantagioni fino agli stabilimenti ed è membro del Palm Oil Innovation Group, un'iniziativa a cui aderiscono 9 associazioni ambientaliste internazionali, per riformare il settore dell'olio di palma nel rispetto delle foreste. Le nocciole provengono da tutto il mondo ma in Turchia, maggior produttore globale, è stato istituito il programma "Ferrero Farming Turkey" che coinvolge 30mila coltivatori per aumentare la produzione e migliorare la qualità della materia prima post-raccolto e garantire che coltivazione e raccolto siano condotti in maniera responsabile ed ecosostenibile. L’azienda piemontese ha creato, con Save the Children, un progetto che ha l’obiettivo di fornire protezione e istruzione ai bambini vittime del lavoro minorile nella filiera ivoriana del cacao.La sua produzione, oltre 400mila tonnellate, occupa undici stabilimenti Ferrero in tutto il mondo, con addetti di 97 nazioni. Se si mettessero in fila tutti i vasetti venduti in un anno, si ricoprirebbe ben 8 volte la Grande Muraglia cinese mentre il peso della Nutella prodotta annualmente è uguale a quello dell'Empire State Building.