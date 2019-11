Nutella Biscuits, in commercio gli attesissimi biscotti della Ferrero (prodotti in Basilicata)

A tal proposito Alessandro d'Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, commenta:«Il Gruppo ha investito costruendo da zero una linea produttiva interamente dedicata alla produzione di Nutella Biscuits, un investimento della portata di oltre 120 milioni di Euro. Questo testimonia la nostra volontà non solo di creare ottimi prodotti, sempre più innovati vi, ma anche quello di creare valore nel nostro paese, per l'indotto, per il territorio e per le persone. Noi in linea con i valori Ferrero e in linea soprattutto con l'insegnamento di Michele Ferrero, abbiamo progettato e realizzato la linea grazie alla nostra divisione ingegneria per essere certi che il nostro processo produttivo fosse unico. Sappiamo infatti che realizzare processi produttivi distintivi consente di creare dei prodotti altrettanto unici ed inimitabili. Abbiamo realizzato una linea altamente tecnologica e all'avanguardia caratterizzata da un elevato livello di complessità e da un futuristico sistema di intelligenza artificiale, che comprende ad esempio 18 sistemi di visione installati, che garantiscono un sistema capillare di controllo della qualità di prodotto. Ma è anche caratterizzata dall'avere "l'isola picker" più grande al mondo, con oltre 40 pickers, 7 robot e circa 200 motori. Pesa quanto un Boing 747 e ci sono voluti 8 mesi per il montaggio. Un prodigio di tecnologia».

A oggi rappresenta la linea produttiva più innovativa e complessa che il Gruppo Ferrero abbia mai realizzato. Le numerose parti che compongono la nuova linea produttiva rappresentano un record mondiale per dimensione e la capacità di maneggiare i biscotti singolarmente, uno ad uno, è un unicum nel panorama delle aziende italiane per il livello di sofisticazione tecnologica. I tecnologi e gli ingegneri hanno sapientemente unito tecnologie note e disponibili sul mercato con impianti concepiti e sviluppati da Ferrero, quindi unici. L'assemblaggio del biscotto è garantito da un processo di sincronizzazione al millimetro, che minimizza gli errori. È stato necessario applicare strumenti e metodologie non comuni per permettere il perfetto accoppiamento dei biscotti: il coperchio chiude perfettamente la Nutella all'interno dello scrigno.