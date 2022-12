Natale, ecco il menù con cinque ricette di pesce da portare a tavola

Con il contributo della food blogger Germana Brusca, alias Mamma Gy, IIAS propone 3 ricette, dall’antipasto al secondo, per il cenone del 24 dicembre a base di prodotti ittici surgelati, buoni, sani ed economici

ANTIPASTO

Polpette di merluzzo e patate

Per 4 persone Tempo di preparazione: 15 min Tempo di cottura: 1 ora circa

Ingredienti

400 g di filetti di merluzzo surgelato

300 g di patate

2 fette Pancarrè

2 cucchiai di pangrattato

1 ciuffo Prezzemolo

1 spicchio Aglio

q.b. Sale

Procedimento

Pelate e tagliate le patate a tocchetti e mettetele a cuocere nell’acqua bollente finché non saranno belle tenere, poi riducetele in purea. In un mixer tritate il pesce scongelato, lo spicchio di aglio, il prezzemolo, il sale ed il pangrattato. Unite tutti gli ingredienti insieme e formate un impasto omogeneo e abbastanza compatto da formare una polpetta. Prelevate una manciata di impasto, formate le polpette e passatele soltanto nel pangrattato. Disponete le polpette su una teglia rivestita di carta forno e spennellate con un bel filo di olio e.v.o. Fate cuocere in forno ventilato caldo a 180° per circa 30 minuti, finché non saranno belle dorate e croccanti in superficie.

PRIMO PIATTO

Ravioli di pesce alla salsa di zafferano e aneto

Per 4 persone

Tempo di preparazione: 2 ore Tempo di cottura: 4 minuti

Ingredienti

Per la pasta:

4 uova intere

400 g di farina di semola

Per il ripieno:

400 g di Nasello surgelato

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di olio e.v.o

1 patata da circa 150 g

1 cucchiaio pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo o aneto

Per il condimento:

200 ml di panna da cucina

1 bustina di zafferano

1 noce di burro

sale e pepe

aneto fresco

qualche ribes rosso per decorare

Procedimento

Per la pasta: Disponete la farina a fontana sul piano da lavoro, rompete le uova al centro e iniziate a lavorare con una forchetta incorporando lentamente la farina. Continuate la lavorazione a mano fino a formare una palla di impasto liscia e omogenea. Coprite con pellicola e mettete a riposare circa 30 minuti.

Riprendete la pasta e stendetela al mattarello o con la sfogliatrice su un piano infarinato, ad uno spessore di circa 3 millimetri. Con un coppa pasta formate dei dischi in numero pari fino a terminare la sfoglia.

Per il ripieno: Fate bollire la patata e riducetela in purea poi tritate finemente il nasello (scongelato) e fatelo rosolare qualche minuto in padella con un filo di olio, lo spicchio di aglio (che poi eliminerete) ed il prezzemolo tritato. Mescolate assieme tutti gli ingredienti del ripieno, regolate di sale e pepe e se necessario aggiungete un po' di pangrattato per rassodare il composto.

Componete i ravioli disponendo un cucchiaino di ripieno al centro di un disco, chiudete con un altro disco di pasta e sigillate i bordi con i rebbi di una forchetta. Continuate fino a terminare gli ingredienti.

In un pentolino fate sciogliere una noce di burro poi aggiungete la panna e lo zafferano e regolate di sale e pepe. Portate a bollore abbondante acqua in una pentola capiente, salate e tuffateci i ravioli pochi per volta; lasciate cuocere circa 4 minuti. Condite la pasta con la salsa allo zafferano e mezzo mestolo di acqua per la pasta. Decorate con foglie di aneto e ribes rossi.

SECONDO PIATTO

Salmone in crosta di pistacchi e patate

Per 4 persone Tempo di preparazione: 15 min Tempo di cottura: 35 min

Ingredienti

2 filetti di salmone surgelato

2 patate medie

30 g di granella di pistacchi

3 cucchiai di Pangrattato

1 ciuffo di aneto fresco

q.b. olio evo

q.b. sale e pepe

Procedimento

Scongelate il Salmone. Affettate le patate molto sottilmente utilizzando una mandolina. Ungete il fondo di una pirofila ed adagiate le fette di patate poi conditele con olio, sale e pepe. Preparate un mix con la granella di pistacchio 3 cucchiai di pangrattato e l’aneto tritato. Adagiate il salmone sulle patate e massaggiatelo con l’olio e.v.o poi ricopritelo con la panatura al pistacchio. Spennellate con un filo di olio la superficie. Mettete a cuocere in forno statico caldo a 180° per circa 35 minuti. Servite caldo con aneto fresco e qualche pomodorino.