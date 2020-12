Panettone, sua maestà: il 12 e 13 dicembre in streaming masterclass e grandi chef all'opera

Il panettone ha un cuore milanese, ma grazie allo streaming l'evento dedicato al dolce di Natale per eccellenza (non se ne abbiano a male gli amanti del pandoro) quest'anno sarà accessibile a tutti. Masterclass e incontri con grandi maestri pasticceri e chef in streaming da Palazzo Bovara addolciranno il weekend del 12 e 13 dicembre e domenica mattina si svolgerà la premiazione del Miglior Panettone d’Italia. L’evento fa parte delle iniziative di “Happy Natale Happy Panettone” di Confcommercio Milano. Per assistere agli appuntamenti: https://artistidelpanettone.it/live-streaming/.

Giunto alla terza edizione, il format “Artisti del panettone” dunque si trasforma diventando digitale, nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid. La formazione 2020 degli Artisti del Panettone, guidata dal capitano Sal De Riso, vincitore della passata edizione, è composta da: Luigi Biasetto, Vincenzo Santoro, Paolo Sacchetti, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Stefano Laghi, Carmen Vecchione, Andrea Besuschio, Stefano Laghi e Francesco Borioli. Al fianco dei pasticceri scenderanno in campo anche chef del calibro di Claudio Sadler, Andrea Provenzani, Tommaso Arrigoni, Vincenzo Butticé, Massimo Moroni e Fabio Zanetello che daranno una personale interpretazione salata del panettone.

Tra gli appuntamenti in calendario le masterclass di Stefano Laghi e Carmen Vecchione sul lievito madre a casa e quella tenuta da Luigi Biasetto e Andrea Tortora sul panettone perfetto. Anche quest'anno Artisti del Panettone torna in tv con quattro puntate dedicate al mondo della pasticceria artigianale con un focus sui lievitati, che andranno in onda all’interno di due speciali natalizi il 12 e il 19 dicembre alle 18.00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). La premiazione finale, presentata dallo chef più rock della tv Alessandro Borghese e da Max Giusti, si svolgerà in streaming domenica 13 dicembre alle 12. Oggetto della gara sua maestà il Panettone classico milanese basso senza glassa.

