Nasce app che permette di trovare la birra preferita nei pub

Arriva l'applicazione che permette di sapere in quali pub delle città italiane viene spillata la propria birra artigianale preferita. La novità tecnologica, proposta a tutti i beerlover, è di tre under 35, Niccolò DeCarlo, Marco Pennacchietti e Andrea Capogrosso, con il supporto di Alan Advantage.



La startup, interamente italiana e chiamata "Yhop", sarà presentata al salone internazionale della birra artigianale "Eurhop", in programma a Roma dal 4 al 6 ottobre. Obiettivo dell'app, disponibile per i sistemi Android e ios, è quello

di coinvolgere - spiegano gli ideatori - tutta la filiera della birra, partendo dal birrificio fino ad arrivare al beerlover, passando anche per chi si occupa della distribuzione

L'applicazione consente di ricevere in tempo reale, con una notifica sullo smartphone,informazioni sulla data di produzione e di infustamento, valutare in anticipo la selezione brassicola di uno specifico locale e avere dettagli sulle tipologie di malti e luppoli e sui relativi marchi. Grazie alla geolocalizzazione gli appassionati di birra potranno conoscere i pub che offrono birre artigianali in ogni zona monitorata e la loro offerta brassicola.

