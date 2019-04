Falsa mozzarella dop: latte di vacca per «allungare» quello di bufala

Ultimo aggiornamento: 10:58

I carabineri del reparto Tutela Agroalimentare, nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale per la tutela dei prodotti a indicazione geografica certificata Dop e Igp, hanno proceduto, nel Casertano, al sequestro di circa 15 chili di mozzarella di latte misto, 12 chili di zucchero raffinato, circa 26 mila confezioni in plastica per «Mozzarella di bufala», oltre 830 chili di sacchetti riportanti la dicitura «Mozzarella di latte di bufala» e diverso materiale da imballaggio.Nella fattispecie, i controlli erano diretti a verificare la commercializzazione di mozzarelle di latte misto (bufalino e vaccino) falsamente indicate come «Mozzarella di Bufala Campana Dop». Nello stesso caseificio, oggetto di controllo con altre attività del settore tra le province di Napoli e Caserta, è stata inoltre rinvenuta della ricotta di bufala addizionata con zucchero al fine di addolcirne il sapore. I carabinieri hanno denunciato a piede libero il titolare.