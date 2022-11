Melagrana, il trucco per sgranarla in 30 secondi senza fatica

Venerdì 25 Novembre 2022, 12:45

Tra i frutti più salutari in natura c'è sicuramente la melagrana, che però per molti appare complicata da sbucciare e sgranare. Esistono delle tecniche che possono semplificare il processo. Per il primo metodo, serviranno un martello da cucina e un coltello, per procedere come segue: - tagliare con il coltello la cima della melagrana - con la punta del coltello tenuta leggermente in obliquo, togliere successivamente una porzione del cono centrale che ora sarà ben visibile - sempre con il coltello, fare dei tagli longitudinali, come se fossero degli spicchi capovolgere la melagrana e tenerla nella mano - picchiettare con il martello attorno alla buccia della melagrana: premendo tutto intorno, tutti i chicchi cadranno nella mano In alternativa, si può tagliare il frutto a metà e immergerlo in una ciotola piena d'acqua per almeno un paio di minuti. Si può poi procedere scavando con un cucchiaio e tutti i chicchi cadranno velocemente. E così anche la dieta accompagnata da questo alimento sarà più facile da applicare. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound

