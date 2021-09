Mercoledì 8 Settembre 2021, 10:50

Mai assumere le medicine con il caffè. Purtroppo molte persone hanno questa abitudine, magari perché devono prendere delle pillole la mattina al momento della colazione, e non avendo troppo tempo a disposizione prima di correre in ufficio usano il caffè come liquido per ingerire le medicine. Bene, niente di più sbagliato. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

