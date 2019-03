McDonald's, in arrivo i McNuggets vegani: niente pollo, ecco cosa ci sarà all'interno

Ultimo aggiornamento: 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anchesi avvicina al mondo veg: dopo il lancio del primo Happy Meal vegetariano in Inghilterra (a base di pesto rosso, mais e pangrattato) stanno per arrivare i nuovi McNuggets vegani. Non ovunque però, ma in Norvegia, dove la catena statunitense ha già lanciato il nuovo hamburger (il McFeast) a base di legumi.Come, inon saranno ovviamente a base di pollo, ma con un ripieno di varie verdure e ortaggi: patate, carote, piselli, mais, cipolla e cavolfiori, racchiusi in una panatura. In Scandinavia la svolta veg è stata decisamente apprezzata, basti pensare che nel 2017 il McVegan Burger e il McFalafel avevano fatto registrare 150mila vendite in un solo mese in Svezia e Finlandia.La speranza, per vegetariani e vegani, è che non si ripeta quanto successo recentemente nel Regno Unito, dove qualche cliente di McDonald’s ha affermato di aver trovato del pollo in alcuni panini veg, lamentandosi di essersi sentito ingannato. La catena, dopo alcuni casi documentati da Londra a Liverpool a Birmingham, ha chiesto scusa per eventuali errori commessi nelle cucine.