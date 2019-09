Agricoltura, a Matera arriva AlleviAmo il futuro: grande evento dedicato ad allevamento e zootecnia

Uomo, animali, cibo e territorio si incontrano e diventano un tutt'uno. Questa la base di Expo Matera 2019, che da domani, venerdì 20 settembre, fino a domenica 22 animerà la Capitale Europea della Cultura 2019. Un'occasione in cui il cibo e la ricchezza della terra diventeranno racconto vivo, da toccare con mano, insomma un'esperienza unica per conoscere a fondo allevamento e agricoltura. Per sentire il verso degli animali ed entrare a contatto diretto con allevatori e produttori. Conoscerne le storie. Degustarne i prodotti. Ritrovare la bellezza di un paesaggio in cui agricoltura e natura non sono poi così distanti dall’uomo.

Quello che si presenterà e racconterà al pubblico è il mondo agro-pastorale di oggi, capace di interpretare il tempo che viviamo strizzando l'occhio al futuro, rimanendo però connesso alla sua eredità culturale millenaria tramandata e vissuta tra mito e realtà. Un mondo agro-pastorale che coesiste in perfetta sintonia con una zootecnia specializzata, condotta adottando sistemi d’allevamento all’avanguardia, ma che si integrano al territorio, senza alterarne gli equilibri e che individua nel benessere animale, nella qualità delle produzioni e nella ecosostenibilità, i suoi punti imprescindibili di riferimento.

Cuore dell'esposizione è AlleviAmo futuro, un progetto ideato e organizzato da ARA, in collaborazione con la Regione Basilicata e gli organismi di settore a carattere europeo e nazionale: Associazione Italiana Allevatori, le Associazioni nazionali di razza, le Associazioni Regionali Allevatori e la EHRHC (European Holstein & Red Holstein Confederation). Il progetto è coinvolge anche istituzioni quali APT Basilicata, i Parchi, le Pro-loco, le Scuole e le Università, le associazioni dei consumatori, gli operatori e le aziende.

