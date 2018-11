Marcello Lippi testimonial in Cina della cucina italiana

I benefici di una corretta alimentazione e l'importanza dello spirito di squadra come fattore determinante per la vittoria di una partita, sono stati sottolineati dal Ct della nazionale cinese, Marcello Lippi, testimonial a Canton della

Settimana della cucina italiana nel mondo

. Canton, la città fulcro di una delle più famose cucine orientali è diventata il palcoscenico per mostrare il meglio della dieta mediterranea grazie ad un nutrito programma di eventi, organizzato dal Consolato Generale, come l'intervento di Marcello Lippi, che portò gli azzurri a conquistare la coppa del mondo, ai piatti dello chef due stelle Michelin Moreno Cedroni, al festival del gelato e all'incontro con gli studenti del Politecnico impegnati in una gara di cucina.



Lo chef Cedroni ha tenuto anche un seminario allo Shunde Polytechnic sulla dieta mediterranea lasciando poi campo libero ai ragazzi che si sono sfidati in una gara di cucina. Inoltre al Four Seasons Hotelè stato lo stesso chef a presentare una selezione dei suoi piatti, come il gelato al parmigiano, e a quelli della tradizione, come il tiramisù, realizzato però con il pane raffermo, in un inno alla cucina del recupero e antispreco. Ad allargare la platea interessata dagli eventi cinque scuole internazionali della città che per una settimana sperimenteranno un menù italiano ideato dallo chef e nutrizionista Fortunato Ostacolo. Lezioni di cucina e cene a tema nei ristoranti di varie città completano il programma studiato per diffondere le eccellenze italiane in una provincia, quella del Guangdong, tra le più ricche della Cina.

