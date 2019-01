Iniziativa contro lo spreco del cibo a Cuneo

Martedì 5 febbraio si celebra la VI Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare. Per riflettere su un tema di stretta attualità, che vede la provincia di Cuneo impegnata con il progetto »Sos - Pane al Pane«, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo organizza una proiezione gratuita in contemporanea a Cuneo, Alba e Mondovì del film »Wasted! - Contro il cibo sprecato« (Zero Point Film, 2018).



LA REALIZZAZIONE

L'evento è realizzato in collaborazione con laF-Tv di Feltrinelli (Sky 135). Il lungometraggio, nato da un'idea di Anthony Burdain con la partecipazione di alcuni dei più grandi chef internazionali -tra cui l'italiano Massimo Bottura- racconta di un viaggio intercontinentale per dimostrare come sia possibile creare un sistema alimentare più equo, trasformando in piatti incredibili e prelibati ciò che la maggior parte delle persone considera 'scartì. L'appuntamento è alle 21 nello Spazio Incontri Fondazione Crc, in via Roma 15. Ad Alba, invece, è nella Sala »Beppe Fenoglio«, Cortile della Maddalena. A Mondovì nella Sala conferenze comunale »Luigi Scimé«, corso Statuto 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA