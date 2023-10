Sabato 7 Ottobre 2023, 14:49

Il vino “come altro ogni altro elemento in eccesso è dannoso, ma con moderazione no, la nostra longevità parla per noi", le parole del ministro Lollobrigida agli Stati Generali del Vino. / Yooutube Parlamento europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev