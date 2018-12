Le bustine per il tè si aprono durante l'infusione: protesta nel Regno Unito contro marchio bevanda British

Le bustine per il tè sono troppo biodegradabili e si aprono nelle tazze mentre l’infusione è in corso. Così nel Regno Unito i sudditi di Sua Maestà si sono lanciati sul web contro la Yorkshire Tea, uno dei marchi più noti del Paese. L’azienda è dovuta correre ai ripari, scusandosi sul suo sito ufficiale e poi sui social. “Alcune delle nostre bustine di tè si sono comportate male. Se ti è successo, siamo davvero dispiaciuti”, scrivono cercando di raccontare cosa è accaduto.



L’azienda sta passando, infatti, a realizzare bustine con un materiale molto più sostenibile. Ma non tutte le nuove bustine "bio" si sono comportate a dovere. "Continueremo a testare e perfezionare" i filtri, "fino a renderli perfetti", continuano. C'è da giurare come un mito inglese come quello del tè non sarà scalfito. Anzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA