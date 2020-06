Mamma oggi cucino io, contest social di cucina creativa per bambini

Casina di Raffaello, aderendo alla campagna #laculturaincasaKIDS lanciata da Roma Capitale, prosegue anche a giugno le sue attività digitali. Per rimanere vicini ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie che devono trascorrere ancora del tempo a casa, Casina di Raffaello, con il contributo scientifico di Technotown e la preziosa collaborazione del Centro Agroalimentare di Roma, propone l’iniziativa

Mamma oggi cucino io!

, un contest social di cucina creativa per bambini dai 4 ai 12 anni sul tema dell’alimentazione.



Ogni giovedì (4, 11, 18 e 25 giugno) Casina di Raffaello lancerà sui propri canali social una sfida per la creazione artistica di una semplice ricetta da far realizzare ai bambini insieme ai loro genitori. I piccoli chef dovranno poi utilizzare tutta la fantasia per “impiattare” in modo artistico le proprie creazioni culinarie. Le sfide riguarderanno quattro categorie: Colazioni Artistiche, Merende d’Autore, Pic Nic Speciali e Gelati Spaziali.



Contestualmente al lancio della sfida sui canali social, verrà pubblicata la video ricetta realizzata dal Centro Agroalimentare di Roma (CAR), per supportare i bambini e le loro famiglie nella pianificazione della spesa e per dare spunti alla realizzazione delle loro creazioni.



Grazie alle competenze scientifiche di Technotown, saranno realizzati anche dei mini filmati esplicativi adatti ai più piccoli per spiegare le proprietà chimiche degli alimenti utilizzati durante le sfide.



Ogni settimana i bambini avranno la possibilità di inviare entro le ore 12 del mercoledì successivo alla e-mail info@casinadiraffaello.it le foto delle loro creazioni alimentari e degli “impiattamenti” artistici, che saranno pubblicate lo stesso mercoledì alle ore 17 sulla pagina FB di Casina di Raffaello.



Vincerà per ciascuna categoria chi riceve più like nella settimana di pubblicazione. Alla ripresa delle attività la Casina di Raffaello premierà i vincitori con dei piccoli gadget ed esporrà in mostra una selezione dei migliori lavori pervenuti, grazie alla selezione di una giuria composta da Casina di Raffaello, da Technotown e dal Centro Agroalimentare di Roma.



Giovedì 4 giugno ore 17 lancio della sfida e pubblicazione della video ricetta

Realizziamo un pancake con lo yogurt e la frutta fresca

a cura delCAR.



Domenica 7 giugno ore 17 pubblicazione del video

A colazione con mr. Lactobacillus il fabbricatore di yogurt

a cura di Technotown.



Giovedì 11 giugno ore 17 lancio della sfida e pubblicazione della video ricetta

Il pane lo faccio io!

a cura del CAR.



Domenica 14 giugno ore 17 pubblicazione del video

Il duro lavoro di Saccharomyces cerevisiae La lievitazione

a cura di Technotown.



Giovedì 18 giugno ore 17 lancio della sfida e pubblicazione della video ricetta

Prepariamo il muffin salato con i funghi

a cura del CAR.



Domenica 21 giugno ore 17 pubblicazione del video

Il fantastico mondo di Boletus edulis il fungo porcino

a cura di Technotown.



Giovedì 25 giugno ore 17 lancio della sfida e pubblicazione della video ricetta

Il Gelato alla frutta fatto in casa!

a cura del CAR.



Domenica 28 giungo ore 17 pubblicazione del video «Il Fruttosio: gli zuccheri buoni!» a cura di Technotown.

