La colazione piace social: registra 89 milioni di post

Il buongiorno si vede sui social. E la prima colazione è protagonista su Instagram, Fb, Twitter e via dicendo. Secondo dati dell'Osservatorio Doxa/UnionFood emersi dalla ricerca "Io Comincio Bene", la colazione piace a più di 9 italiani su 10, ciascuno dei quali dedica circa 13 minuti a questo momento. I più giovani, circa 1 milione di italiani, tendono sempre più, soprattutto nel fine settimana, ad immortalare latte, biscotti & co condividendo le proprie foto su Instagram. L'hashtag #breakfast, precisa la ricerca, registra più di 89 milioni di post, l'hashtag #colazionepiù di 3 milioni e l'hashtag #colazioneitaliana registra circa un milione di interazioni.



Dall'analisi emerge anche una forte propensione all'estetica della tavola delle nuove generazioni. Un'attenzione che trova anche il consenso degli esperti di nutrizione: "giocare con composizioni, colori e prodotti a colazione è uno stimolo in più per non saltare il primo pasto della giornata. Senza dimenticare che il giusto mix per un primo pasto della giornata equilibrato è composto da latte, carboidrati e una porzione di frutta", commenta Valeria del Balzo, biologa nutrizionista dell'Università La Sapienza di Roma.



Ai 36 milioni gli utenti unici sui social network in Italia (dati Audiweb) sono rivolti i sei consigli online su Iocominciobene per realizzare lo scatto perfetto da condividere su Instagram, dalla luce naturale all'utilizzo dei "props", quegli oggetti che andiamo a posizionare sul tavolo come tazze, fiori, posate, da scegliere in base al mood della foto.

