Venerdì 10 Settembre 2021, 16:39

Sappiamo che il ketchup non è un alimento considerato sano per diversi motivi: ma ci sono effetti collaterali legati al suo utilizzo (massiccio) che sono poco noti. E che potrebbero influire sulla dieta. Ecco di cosa si tratta foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

