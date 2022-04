Infarto, vuoi ridurre i rischi? Mangia avocado due volte a settimana

Mercoledì 13 Aprile 2022, 09:45

L’avocado come noto è un alimento ricco di benefici. Quel che forse non tutti sanno è che può avere un ruolo anche nel prevenire l’infarto. Le malattie cardiovascolari, d’altronde, ogni anno fanno una vera e propria strage. Si parla del 38,8% dei decessi ogni anno. Ecco allora quanto avocado mangiare per ridurre il rischio di finire in quella triste percentuale.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> ATTACCO DI CUORE IMMINENTE? GUARDATI SUBITO LE UNGHIE: LO “STRANO” SEGNALE